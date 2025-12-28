Perché le tartarughe non riescono ad alzarsi quando si ribaltano
Le tartarughe, a causa della forma del loro guscio e del peso distribuito, spesso incontrano difficoltà nel rimettersi in posizione quando si ribaltano. Questa condizione può rappresentare un rischio per la loro sopravvivenza, specialmente in ambienti aperti o esposti. Comprendere i motivi di questa difficoltà è importante per favorire il loro benessere e adottare eventuali interventi di aiuto.
Una tartaruga ribaltata può non riuscire a rigirarsi per la forma del guscio e per il peso del corpo. Restare capovolta è molto pericoloso e può anche rischiare la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
