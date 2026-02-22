Basket Tarros Spezia insegue il tris di vittorie | Ad Arezzo sfida ostica in campo con grinta

Tarros Spezia affronta oggi una partita difficile ad Arezzo, nel tentativo di ottenere la terza vittoria consecutiva. La squadra si prepara con determinazione, sapendo che un successo potrebbe confermare il miglioramento delle prestazioni. L’obiettivo è mostrare compattezza e lucidità, soprattutto contro un avversario che ha già dimostrato di essere competitivo. La sfida promette di essere intensa, con i giocatori pronti a dare il massimo in campo.

Tarros Spezia oggi ad Arezzo alla ricerca del terzo indizio che, come direbbe Agatha Christie, se raggiunto, fornirebbe la prova che la squadra è guarita. Se i ragazzi di coach Gabriele Ricci, con l’umore ed una classifica più consona all’ambiente, tornando a giocare in Toscana (l’ultima nel Granducato risale alla trasferta di San Miniato poco prima di Natale) tendono a volersi regalare dunque il terzo sigillo consecutivo di questo 2026, gli amaranto di coach Alessio Fioravanti, sono alla ricerca di punti preziosi per provare ad avvicinare la zona salvezza adesso distante quattro lunghezze. Confronto delicato e che sulla carta si preannuncia sul filo dell’equilibrio, a maggior ragione considerando che Ramirez e compagni vorrebbero staccare il quinto referto rosa stagionale lontano dal PalaSprint. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

