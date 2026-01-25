Il Centro Tecnico BM torna al successo | Don Bosco Crocetta ko e differenza canestri ribaltata

Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo ottiene una vittoria importante contro il Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra, con il punteggio di 78-69. La partita si è svolta in un clima di equilibrio e intensità, permettendo alla squadra di riappropriarsi della differenza canestri e di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo ritrova il sorriso superando al Palasport Estra il Don Bosco Crocetta Torino con il punteggio di 78-69, al termine di una gara intensa e combattuta. Un successo pesante, non solo per la classifica, ma anche perché consente agli amaranto di ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto, fattore che potrebbe risultare decisivo a fine stagione. La partita non si presentava semplice alla vigilia: coach Fioravanti ha dovuto fare a meno di Corradossi, fermato dall'influenza. Nonostante l'assenza, Arezzo ha trovato un Andrea Cazzanti in versione straordinaria.

