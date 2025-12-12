non stai bene di salute lo scontro sui social diventa un caso politico

Un commento su un post dedicato alla salute mentale ha scatenato un acceso dibattito politico. La frase di Luca Pandolfi, esponente di Fratelli d’Italia, ha suscitato reazioni e discussioni pubbliche, trasformando una semplice osservazione in un episodio di forte impatto politico e sociale.

"Mi viene da pensare che non stai proprio benissimo di salute". Una frase buttata lì sotto un post sulla salute mentale, ma firmata da Luca Pandolfi, esponente di Fratelli d’Italia, attualmente eletto nel Consiglio di Quartiere di Villa Fastiggi, è diventata un caso politico. A denunciarla pubblicamente è il consigliere comunale Riccardo Bernardi (foto), che parla di "attacco vergognoso" e di "parole spregevoli e indegne" perché, dice, non colpiscono solo lui ma "tutte le persone che vivono una fragilità mentale". L’episodio è avvenuto sui social. Il consigliere racconta che Pandolfi ha riportato il proprio commento "incriminato" in risposta a un post in cui lo stesso Bernardi scriveva "La salute mentale è un diritto, non uno strumento polemico", e segnalando i gravi disagi causati dallo spostamento dei servizi di salute mentale dalla Cittadella di Muraglia verso strutture a Vallefoglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it