Maranello vola ancora Supera il Montombraro e va a più 8 sui playout
Maranello si conferma in crescita, superando Montombraro e portandosi a più 8 sui playout. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando il vantaggio nelle ultime partite. La vittoria rappresenta un passo importante nel cammino verso la salvezza, mantenendo alta la motivazione e il focus sulla continuità dei risultati.
MONTOMBRARO 1 MARANELLO 2 MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Dosi (50’ Sighinolfi), Hinek R., Corroppoli, Dardi, Baldelli (50’ Naini), Caniato (90’ Fusco), Cussini, Zattini (66’ Pappalardo), Cinquegrano (56’ Pittalis). A disp. Guerrieri, Borri, Sighinolfi, Allegra, Ferris. All.: Antonelli MARANELLO: Mazzetti, Annovi, Orlandi, Riva (65’ Restilli), Tognin, Seghizzi, Galli (81’ Evangelisti), Marverti, Schiavone, Totaro, Capasso (78’ Zagari). A disp. Khalfaoui, Dello Preite, Damiano, Barani. All.: Tosi Arbitro: Renzi di Imola. Reti: 30’ Riva, 37’ (rig.) Schiavone, 70’ Naini Note: ammoniti Hinek R., Cussini, Zagari, Tognin, Schiavone Prosegue il momento d’oro del Maranello (11 punti in 5 gare) che passa a Castelvetro sul Montombraro e vola a +8 sui playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
