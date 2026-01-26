Maranello vola ancora Supera il Montombraro e va a più 8 sui playout

Maranello si conferma in crescita, superando Montombraro e portandosi a più 8 sui playout. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando il vantaggio nelle ultime partite. La vittoria rappresenta un passo importante nel cammino verso la salvezza, mantenendo alta la motivazione e il focus sulla continuità dei risultati.

