Il Carpi esce dal weekend senza vittorie, ma mantiene il vantaggio di quattro punti sulla zona playout. La squadra ha perso ancora, questa volta a Ravenna, per la nona partita di fila senza successo. Le sconfitte di Sambenedettese e Bra rappresentano poche note positive in un momento difficile. Il problema principale resta la mancanza di gol, che continua a pesare molto sulla squadra.

Le sconfitte di Sambenedettese e Bra sono fra le poche buone notizie di un altro fine settimana di passione in casa Carpi, che nonostante la nona gara di fila senza vittoria a Ravenna ha mantenuto invariato il margine di 4 punti sulla zona playout. In questo disastroso inizio di 2026 (2 punti in 6 gare) la squadra di Cassani si è vista rosicchiare quasi tutto il margine di 11 punti dalla zona calda accumulato fino a fine novembre e la sfida all’orizzonte di giovedì sera con l’ Arezzo non promette niente di buono per la classifica. Alle spalle infatti le "big" che nel girone di andata avevano viaggiato lente hanno preso velocità e presto potrebbero mettere la freccia su Zagnoni e compagni: il Livorno ha vinto 3 delle ultime 4 gare e ha compiuto l’aggancio ieri, il Perugia e la Torres – fra le più rinforzate soprattutto in attacco nel mercato di gennaio – nelle ultime settimane hanno ritrovato il gusto del successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carpi, margine sui playout invariato. Ma pesa molto il problema del gol

Approfondimenti su Carpi Margine Sconfitta

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carpi Margine Sconfitta

Argomenti discussi: CARPI CALCIO. SOLO 0-0 CON LA SAMB E LA CLASSIFICA ORA FA PAURA; Samb, fase cruciale . D’Alesio è in bilico. Deciderà il Perugia; Sambenedettese, la panchina di D’Alesio ora è ufficialmente in bilico; DIRETTA/ Monza Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: fine 1T, VAR revoca un rigore! (8 febbraio 2026).

Carpi, margine sui playout invariato. Ma pesa molto il problema del golLe sconfitte di Sambenedettese e Bra sono fra le poche buone notizie di un altro fine settimana di passione in casa Carpi, che nonostante la nona gara di fila senza vittoria a Ravenna ha mantenuto ... ilrestodelcarlino.it

CARPI CALCIO. IN DUE MESI IL MARGINE SALVEZZA SI E’ DIMEZZATOLa prima volta senza subire reti nelle ultime 8 gare arrivata sabato con la Sambenedettese è il punto di ripartenza per il Carpi, che sta cercando di uscire dal momento più difficile della stagione. I ... tvqui.it

Alcuni residenti mi riferiscono come le aree verdi a margine della ciclabile che costeggia Via Ugo da Carpi, specialmente a ridosso delle attività commerciali che si trovano dall'altro lato della strada, diventino spesso teatro di sgradevoli "pit-stop" per bisog facebook