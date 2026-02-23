Il cantiere nella ex fabbrica e la grande biblioteca attesa da anni | a che punto sono davvero i lavori

Il cantiere nella ex fabbrica ha subito un rallentamento a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali. Le operazioni di restauro sono ferme da settimane, mentre gli operai cercano di recuperare il tempo perso. La grande biblioteca, promessa da anni ai residenti, rischia di slittare oltre la data prevista di apertura. Le discussioni tra le imprese e l’amministrazione comunale continuano senza soluzione definitiva. La prossima fase dei lavori resta ancora incerta.

È uno dei luoghi più cari ai residenti del quartiere. Lì, dove un tempo c’era la grande fabbrica nella quale intere generazioni di monzesi (e di brianzoli) hanno lavorato, tra poco sorgerà una biblioteca. La grande biblioteca, ampia oltre 1.000 metri quadrati, che i residenti attendono. Un luogo di incontro, cultura e studio atteso e annunciato da anni. Ma, a oggi, sembra – almeno dalle immagini – che tutto sia ancora fermo e che l’opera sia ancora ben lontana dalla sua realizzazione. “I primi annunci ufficiali risalgono al maggio 2023, quando la giunta comunale ha approvato una delibera per la realizzazione di una biblioteca di circa 1. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Scalo San Lorenzo, bivacchi e abbandono nel cantiere Anas. A che punto sono i lavori sulla Tangenziale EstA dicembre avrebbe dovuto finire la riqualificazione della Tangenziale Est, ma i lavori sono ancora in stallo.

Leggi anche: A che punto sono i lavori nella stazione in Brianza: quando sarà pronto il sottopasso per le auto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Potenza, avanti con il cantiere per l’ex scuola Torraca; Dentro al gioiello monzese che sta rinascendo: come procede il cantiere dell'ex Borsa; Lavori all’ex scuola di Osimo, la ditta è sparita: contratto risolto, incubo incompiuta; Protestano gli ex lavoratori Manelli, esposta bara nel cantiere del collettore fognario.

Dentro al gioiello monzese che sta rinascendo: come procede il cantiere dell'ex BorsaUn intervento da 8,8 milioni di euro. A che punto sono i lavori e che cosa ospiterà l'edificio al termine degli interventi ... monzatoday.it

Ex Borsa, cantiere al rush finale. Nuova scuola pronta entro maggioProsegue senza sosta il cantiere dell’ex Borsa, mentre il corpo da destinare alla scuola si prepara a essere inaugurato in primavera. Dopo la posa delle otto capriate settecentesche che sorreggono il ... ilgiorno.it

Questa mattina all'interno del futuro cantiere della "fabbrica dei conci" di Salbertrand, un gruppo di No Tav è andato a monitorare l'arrivo di una grossa autogru, utilizzata per concludere le operazioni di montaggio del ponte per collegarlo con il nuovo svincol - facebook.com facebook