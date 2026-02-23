Il canile si svuota in parte | che cosa è cambiato nel 2025 nel rifugio dell' Enpa di Monza

Il canile dell’Enpa di Monza si svuota grazie a un aumento delle adozioni nel 2025, causato da campagne di sensibilizzazione più efficaci e da una maggiore collaborazione con le famiglie. I numeri mostrano un calo consistente degli ospiti nel rifugio, con più persone che scelgono di adottare rispetto agli anni precedenti. Questo cambiamento rappresenta un passo importante, anche se il sogno di Giorgio Riva resta ancora lontano da realizzarsi.

Il bilancio delle attività e soprattutto la gioia del presidente Giorgio Riva e dei volontari per l'entrata in vigore della Legge Brambilla: "Finalmente gli animali non sono più cose, ma esseri senzienti" Guardando i numeri si gioisce. Certo, il sogno di Giorgio Riva – presidente dell’Enpa di Monza – è ancora ben lontano dal realizzarsi. Ma meno cani nei box (e di più sui divani e nelle famiglie) è già un risultato molto importante. Perché questo emerge analizzando i numeri del bilancio delle attività promosse dall’Ente nazionale protezione animali di Monza. Un anno, il 2025, pieno di iniziative, incontri, banchetti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

