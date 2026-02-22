Pep Guardiola al Rigamonti un ritorno che emoziona Brescia

Pep Guardiola ha visitato il Rigamonti per seguire una partita di Serie C tra Union Brescia e Pro Patria, vinta dai padroni di casa con il punteggio di 3-2. La presenza dell’allenatore del Manchester City ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati locali, desiderosi di vedere da vicino una figura così nota. Guardiola ha osservato attentamente le azioni di gioco dalla tribuna centrale, mentre i giocatori si impegnavano per conquistare i tre punti.

Il tecnico del Manchester City sugli spalti per Union Brescia–Pro Patria: una presenza speciale nella casa della Leonessa Pep Guardiola è tornato al Rigamonti. Il tecnico del Manchester City ha assistito dalla tribuna centrale alla sfida tra Union Brescia e Pro Patria, valida per il Girone A di Serie C, terminata con la vittoria per 3-2 dei bresciani.Una presenza resa possibile anche grazie al legame con l’amico e team manager Edoardo Piovani. Guardiola ha subito catturato l’attenzione del pubblico e che, alla luce del risultato finale, può essere letta anche come un portafortuna per la Leonessa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Guardiola al Rigamonti: il tecnico del Manchester City in tribuna per Union Brescia-Pro PatriaPep Guardiola torna al Rigamonti. L’allenatore del Manchester City, club del City Football Group proprietario anche del Palermo, è presente in tribuna per assistere alla gara tra Union Brescia e Pro ... ilovepalermocalcio.com

Brescia-Pro Patria, che sorpresa: al Rigamonti c’è Pep GuardiolaL’allenatore del Manchester City, affezionatissimo alla città, ha optato per una tipica improvvisata delle sue, studiata proprio per il giorno del compleanno del suo fraterno amico Edoardo Piovani, ... giornaledibrescia.it

