A Francavilla al Mare arriva il bike sharing | cinque stazioni attive in città

A Francavilla al Mare, è stato avviato il servizio di bike sharing, con cinque stazioni distribuite in città. Questa iniziativa mira a promuovere una mobilità più sostenibile e conveniente per residenti e visitatori, offrendo un’alternativa ecologica ai mezzi tradizionali. Il nuovo sistema si inserisce nel percorso di sviluppo di una mobilità più responsabile e accessibile, contribuendo a migliorare la qualità della vita urbana.

Francavilla al Mare entra ufficialmente nella rete della mobilità sostenibile grazie al nuovo servizio di bike sharing attivato sul territorio. Ad annunciarlo è la sindaca Luisa Russo, che saluta con entusiasmo l'arrivo delle biciclette condivise, parte di un progetto promosso dalla Regione.

Abruzzo Bike Sharing: il servizio si estende anche a Roseto, Francavilla, Martinsicuro e Francavilla al Mare - I nuovi servizi, che non hanno costi per le municipalità, sono stati attuati grazie a contributi ministeriali per la promozione della sharing mobility destinati – attraverso la Regione Abruzzo – a TUA ... wallnews24.it

