A Roma il summit IISFA su Cybercrime Artificial Intelligence e Digital Forensics

Il 12 dicembre 2025, Roma ospiterà il summit IISFA dedicato a “Cybercrime, Artificial Intelligence e Digital Forensics”. L’evento, che si terrà presso il Centro Congressi Frentani, riunirà esperti e professionisti del settore per approfondire le sfide e le innovazioni legate alla sicurezza digitale e alle tecnologie emergenti.

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 9.30, al Centro Congressi Frentani, in Via dei Frentani 4, a Roma, si terrà l’evento “Cybercrime, Artificial Intelligence e Digital Forensic”, organizzato da IISFA, Associazione Italiana Digital Forensics. Interverranno esperti istituzionali, forze dell’ordine e pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - A Roma il summit IISFA su “Cybercrime, Artificial Intelligence e Digital Forensics”

ANNUNCIO SPONSORIZZATO SolaX: successo per il primo Storage Summit, in scena a Roma a novembre https://www.solareb2b.it/solax-successo-storage-summit-in-scena-roma-novembre/ #solareb2b #fotovoltaico #fotovoltaicoitalia #solare #futurosolare # - facebook.com Vai su Facebook

Il 12 Dicembre a Roma, il summit IISFA: Cybercrime e Intelligenza Artificiale Link all'articolo : redhotcyber.com/post/il-12-dic… #redhotcyber #news #cybercrime #intelligenzaartificiale #sicurezzacibernetica #digitalforensics Vai su X

Security Summit torna a Roma il 19 giugno - Torna in presenza a Roma Security Summit, con un’edizione dedicata alla cyber security nei settori della Pubblica Amministrazione, della Difesa e della Sanità. Si legge su datamanager.it