Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversario
Igor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti. La sua nomina segna un passo importante per la società inglese, che punta a migliorare le prestazioni in campionato e in Champions League. Tudor, che ha già allenato diverse squadre in Italia, si prepara a affrontare una sfida stimolante nella Premier League. Il suo debutto ufficiale sulla panchina degli Spurs potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, e tra le possibili avversarie in Champions c’è la Juventus, squadra con cui Tudor ha avuto un rapporto complesso.
Tudor a breve firmerà con il Tottenham. L'allenatore croato, che lo scorso ottobre era stato esonerato dalla Juventus, vivrà la sua prima esperienza in Premier League e guiderà il Tottenham dagli ottavi di Champions.🔗 Leggi su Fanpage.it
Spalletti ha rivoluzionato la Juve? Il confronto con Igor Tudor sottolinea questo grande aspetto
Tudor al Tottenham: l'ex Juve fino a giugno con il club londinese. Manca solo la firma
Tudor si è unito al Tottenham per sei mesi, dopo aver lasciato la Juventus ad ottobre.
Argomenti discussi: Serie A, due cambi ufficiali in panchina; Tottenham, scelto Tudor per la panchina: l'ex tecnico della Juve sarà il traghettatore fino a giugno; Gli errori delle dirigenze di Atalanta e Juventus rimediate con un esonero; È contatto, perché Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille.
Tottenham-Tudor, offerta di contratto fino a giugno: si va verso il sìIl Tottenham sta pensando a Igor Tudor come nuovo allenatore per la propria squadra: la situazione del club inglese ... gianlucadimarzio.com
Tottenham, Igor Tudor ile anlasmaya vardi. (Di Marzio) x.com
