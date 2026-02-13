Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversario

Igor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti. La sua nomina segna un passo importante per la società inglese, che punta a migliorare le prestazioni in campionato e in Champions League. Tudor, che ha già allenato diverse squadre in Italia, si prepara a affrontare una sfida stimolante nella Premier League. Il suo debutto ufficiale sulla panchina degli Spurs potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, e tra le possibili avversarie in Champions c’è la Juventus, squadra con cui Tudor ha avuto un rapporto complesso.