Megabox Vallefoglia si fa superare Igor Novara è reattiva e festeggia

Questa sera il Megabox Vallefoglia ha subito una sconfitta netta in casa contro Igor Novara. La squadra ospite ha mostrato una buona reattività e ha saputo sfruttare le occasioni, portando a casa tre punti importanti. Il match si è chiuso con il punteggio di 1-3, lasciando i padroni di casa a bocca asciutta e con qualche domanda sul loro rendimento.

megabox 1 igor 3 MEGABOX: Bici 15, Feduzzi ne, Carletti 1, Giovannini, De Bortoli (L), Candi 6, Bartolucci, Thokbuom 3, Butigan 2, Mitkova ne, Ungureanu 12, Stoyanova ne, Omoruyi 12, Lazaro 1. All. Pistola. IGOR NOVARA: Silke 2, Cambi 1, Herbots 12, Squarcini 7, De Nardi (L), Alsmeier, Ishikawa 18, Mims (L) ne, Bonifacio 2, Carraro, Bajens ne, Tolok 30, Costantini ne, Melli ne. All. Bernardi. Arbitri: Santoro e Cavalieri. Parziali: 11-25 (19’), 25-17 (24’), 23-25 (27’), 21-25 (26’). Note: spettatori 1032. La Megabox lotta ma Novara è più reattiva. Nel primo set parte bene Vallefoglia che poi però si perde presto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Megabox Vallefoglia si fa superare. Igor Novara è reattiva e festeggia Approfondimenti su Igor Novara Igor Volley: le azzurre tornano al Pala Igor per il match con Vallefoglia Megabox Vallefoglia rinvigorisce la corsa in Challenge Cup dopo il successo inaspettato La Megabox Vallefoglia fa il colpaccio in Europa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Igor Novara Argomenti discussi: Megabox Vallefoglia si fa superare. Igor Novara è reattiva e festeggia; Volley femminile: Novara si impone su Megabox Vallefoglia, cadono Monviso Pinerolo e Chieri; La Megabox Vallefoglia lotta ma cede 1-3: la Igor decide nei finali punto a punto; Megabox Volley Vallefoglia , mercoledì trasferta in Spagna. Volley femminile: Novara si impone su Megabox Vallefoglia, cadono Monviso Pinerolo e ChieriTORINO – Nel 22° turno di campionato di A2 femminile, sono scese in capo tre piemontesi: solo Novara è uscita vittoriosa, le squadre torinesi invece hanno faticato a imporsi. Fra Reale Mutua Fenera Ch ... quotidianopiemontese.it Pallavolo A1F – Tolok ancora una volta incontenibile, Novara vince in casa di Vallefoglia soffrendo nella seconda metà di garaLa Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia cede ad una Igor Novara travolgente nel primo set e poi capace nel terzo e nel quarto set di spuntarla nei finali punto a punto grazie alla potenza della rssa ... ivolleymagazine.it La Megabox Vallefoglia lotta ma cede 1-3: la Igor decide nei finali punto a punto - facebook.com facebook VITTORIA NUMERO VENTI PER LE PANTERE DI CONEGLIANO! Ottima prova ieri sera a Pesaro contro la Megabox Vallefoglia, battuta in casa dall'onda giallo blu di Conegliano per 0 set a 3!(22-25 19-25 22-25) #industrialfornituremoro #imocovolle x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.