Saint Moritz trovato morto il 25enne italiano disperso durante escursione

Luciano Capasso, un 25enne di Qualiano, è stato trovato senza vita dopo essere scomparso durante un'escursione a Saint Moritz. La causa della morte sembra essere un incidente avvenuto sulle montagne svizzere, dove lavorava da alcuni mesi. I soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo in una zona difficile da raggiungere, confermando la tragica conclusione di una ricerca durata cinque giorni. La notizia sconvolge la comunità locale e i colleghi di lavoro.

(Adnkronos) – È stato ritrovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, in provincia di Napoli, che era disperso da cinque giorni dopo un'escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava. Lo conferma all'Adnkronos l'avvocato della famiglia Sergio Pisani, che ha da poco "avuto conferma dal console. Sul posto c'è il fratello maggiore di Luciano, che è sconvolto". "Luciano – prosegue il legale – non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo, dicono, non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

