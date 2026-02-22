Luciano Capasso è morto | il 25enne di Napoli disperso a Saint Moritz è stato ritrovato senza vita

Luciano Capasso è morto dopo essere stato disperso per cinque giorni nelle montagne di Saint Moritz. La causa della scomparsa è legata a un incidente durante un'escursione in quota. Le ricerche, condotte da squadre di soccorso, sono durate diverse ore prima di trovare il corpo senza vita del giovane. La sua famiglia aspetta ancora chiarimenti sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giovane di Qualiano scomparso per cinque giorni. È stato purtroppo ritrovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne originario di Qualiano, Napoli, scomparso cinque giorni fa sulle montagne svizzere di Saint Moritz. La notizia è stata confermata dalla madre, Raffaella Grande, e dal legale della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani. la notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Messaggero Escursione interrotta da bufera di neve. Luciano, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per un'escursione a quota 2.700 metri quando è stato sorpreso da una forte bufera di neve.