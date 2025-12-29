Una panchina per tre | spunta anche Thiago Motta

Thiago Motta, attualmente sotto contratto con la Juventus, è stato recentemente sondato da un'importante società internazionale. L'ex allenatore della Juventus ha preso in considerazione diverse opportunità, rifiutandone alcune, ma la sua situazione contrattuale resta invariata. La sua presenza nel panorama calcistico continua a suscitare interesse, anche in vista di future decisioni professionali.

Ancora sotto contratto con la Juventus, Thiago Motta nel recente passato ha valutato e rifiutato varie opzioni. Nonostante la difficile annata in bianconero, conclusa anzitempo con l'esonero, l'ex Bologna continua a vantare diversi estimatori, non solo in Europa. Nelle scorse settimane, qualche sondaggio è arrivato anche dall'Arabia e dal Qatar, mentre le ultime indiscrezioni riguardando soprattutto il Sudamerica e il Brasile in particolare.

