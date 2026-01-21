La lezione di un pm al prof Barbero sul referendum | Si è riscoperto influencer meglio si occupi di guerre puniche

Durante una lezione sul referendum, il professor Barbero, riconoscendosi influencer, ha invitato a votare no. Questa situazione ha suscitato alcune riflessioni, considerando la sua esperienza storica e la sua influenza pubblica. Con 37 anni di carriera nel campo del diritto penale e civile, ritengo importante sottolineare l’importanza di un dibattito informato e basato su competenze specifiche, evitando semplificazioni o interpretazioni superficiali.

"Il professor Barbero, scoprendosi influencer, invita a votare no al referendum. Sarebbe come se io, con i miei 37 anni di giurisdizione penale e civile, volessi correggerlo sulle guerre puniche". Gennaro Varone, pubblico ministero a Pescara, smonta pezzo per pezzo le argomentazioni del noto prof. e volto televisivo torinese Alessandro Barbero contro il referendum sulla giustizia. Nella sua perorazione a favore del no, le inesattezze del professore sono parecchie: dai "membri togati, cioè quelli che rappresentano i magistrati, tirati a sorte" fino alla convinzione che avremo "un Csm, anzi due, anzi tre organismi, mentre il governo continua a scegliere quelli che nomina lui".

