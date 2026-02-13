Il vecchio ordine mondiale non esiste più | Merz avverte Usa e Europa sul caos globale

Il presidente della Cdu, Friedrich Merz, ha dichiarato che il vecchio ordine mondiale postbellico è ormai tramontato, a causa delle crescenti tensioni tra le grandi nazioni. Merz ha avvertito che, nella nuova era di competizione tra potenze, nemmeno gli Stati Uniti potranno più intervenire da soli per controllare il caos globale. Questa affermazione si basa sull’aumento delle crisi internazionali e sulla difficoltà di mantenere la stabilità senza alleanze forti.

“Il vecchio ordine mondiale postbellico ” oramai “non esiste più” e “ nell’era della rivalità tra grandi potenze, nemmeno gli Stati Uniti saranno abbastanza potenti da poter agire da soli”. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato all’evento di apertura della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco e rincarato quanto già espresso a gennaio a Davos dal premier canadese Mark Carney. Il mondo di ieri è finito. Il mondo conosciuto fino a poco tempo fa non esiste più, avverte Merz, e l’altra faccia della medaglia è che in una nuova era di competizione globale anche la Germania può e deve avere un ruolo attivo nel “risveglio delle medie potenze” perorato da Carney e oggi rinsaldato da Merz, che sta guidando la più ambiziosa politica di riarmo europea e giusto ieri ha spinto per il rilancio del progetto di Europa a “più velocità” per preparare l’Unione alle sfide globali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Durante la conferenza di Monaco, Merz ha evidenziato una crisi tra Europa e Stati Uniti, sottolineando che l’ordine internazionale del dopoguerra non è più valido.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che «l’ordine mondiale del dopoguerra non esiste più» durante la Conferenza di Monaco, tenutasi in Baviera, dove si discute di questioni come l’Ucraina e le difese europee in ambito Nato.

