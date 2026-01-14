Pozzuolo guarda al futuro Agricoltura al tempo dell’intelligenza artificiale

Pozzuolo si rivolge al futuro con un focus sulla modernizzazione dell’agricoltura, affrontando le sfide dell’era digitale e dei cambiamenti climatici. Lo scorso 10 gennaio si è tenuto un evento dedicato a esplorare il rapporto tra tecnologie innovative e tutela del territorio, evidenziando l’importanza di integrare l’intelligenza artificiale nelle produzioni tipiche per garantire uno sviluppo sostenibile e resiliente.

Un appello alla modernizzazione e alla tutela territoriale quello lanciato lo scorso 10 gennaio a Pozzuolo durante l'iniziativa dedicata ad un binomio tanto inedito quanto attuale: " L'agricoltura e le produzioni tipiche al tempo dell'intelligenza artificiale e dei cambiamenti climatici ". L'evento, coordinato con mano esperta da Fiorello Primi e organizzato dal Circolo PD di Pozzuolo-Petrignano, ha visto la partecipazione di un parterre istituzionale di alto livello, segno che il tema della terra – spina dorsale dell'economia umbra – sta tornando prepotentemente al centro dell'agenda politica.

