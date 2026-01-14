Pozzuolo guarda al futuro Agricoltura al tempo dell’intelligenza artificiale

Da lanazione.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pozzuolo si rivolge al futuro con un focus sulla modernizzazione dell’agricoltura, affrontando le sfide dell’era digitale e dei cambiamenti climatici. Lo scorso 10 gennaio si è tenuto un evento dedicato a esplorare il rapporto tra tecnologie innovative e tutela del territorio, evidenziando l’importanza di integrare l’intelligenza artificiale nelle produzioni tipiche per garantire uno sviluppo sostenibile e resiliente.

Un appello alla modernizzazione e alla tutela territoriale quello lanciato lo scorso 10 gennaio a Pozzuolo durante l’iniziativa dedicata ad un binomio tanto inedito quanto attuale: " L’agricoltura e le produzioni tipiche al tempo dell’intelligenza artificiale e dei cambiamenti climatici ". L’evento, coordinato con mano esperta da Fiorello Primi e organizzato dal Circolo PD di Pozzuolo-Petrignano, ha visto la partecipazione di un parterre istituzionale di alto livello, segno che il tema della terra – spina dorsale dell’economia umbra – sta tornando prepotentemente al centro dell’agenda politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pozzuolo guarda al futuro agricoltura al tempo dell8217intelligenza artificiale

© Lanazione.it - Pozzuolo guarda al futuro. Agricoltura al tempo dell’intelligenza artificiale

Leggi anche: Firenze, la moda al tempo dell’intelligenza artificiale: mostra e dibattito

Leggi anche: Agricoltura, produzioni e IA. Convegno che guarda al futuro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pozzuolo guarda al futuro. Agricoltura al tempo dell’intelligenza artificiale.

pozzuolo guarda futuro agricolturaPozzuolo guarda al futuro. Agricoltura al tempo dell’intelligenza artificiale - Un appello alla modernizzazione e alla tutela territoriale lanciato durante l’evento coordinato da Fiorello Primi e organizzato dal Circolo PD . lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.