Il 10 gennaio a Castiglione del Lago si terrà un convegno dedicato all’agricoltura e alle produzioni tipiche, con focus sull’impatto dell’intelligenza artificiale e dei cambiamenti climatici. L’evento, previsto alle 16.30 presso Palazzo Moretti a Pozzuolo Umbro, offrirà un’occasione di approfondimento sulle sfide e le opportunità per il settore primario nel contesto attuale.

CASTIGLIONE DEL LAGO - Il 10 gennaio alle 16.30 a Palazzo Moretti nella frazione di Pozzuolo Umbro, si terrà un convegno dedicato al settore primario dal titolo “ Agricoltura e produzioni tipiche al tempo dell’IA e dei cambiamenti climatici “. L’incontro è promosso dal ricostituito Circolo del Partito democratico di Pozzuolo Umbro-Petrignano, guidato dalla segretaria Irene Diamanti, e segna l’avvio delle attività pubbliche del nuovo direttivo. L’iniziativa analizzerà l’impatto delle criticità climatiche sull’agricoltura, valutando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dall’ intelligenza artificiale, oltre alle misure previste dalla Politica Agricola Comune (Pac) e dall’utilizzo regionale del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per la prossima programmazione settennale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agricoltura, produzioni e IA. Convegno che guarda al futuro

Leggi anche: L'agroalimentare che guarda al futuro, ecco il convegno della Fai Cisl per il gli studenti del San Benedetto

Leggi anche: Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Agricoltura, produzioni e IA. Convegno che guarda al futuro; Agroalimentare, Confeuro: “Anche a Natale italiani hanno scelto qualità e sostenibilità”.

Agricoltura: convegno su Cambiamento climatico, innovazione e Ia - Quali sistemi di gestione per la produzione sono più adatti, su quali tecnologie bisogna puntare e come l'IA può potenziare la produzione agricola, nonostante i cambiamenti climatici. ansa.it

Ia e agricoltura: studenti alla prova - Il Rotary Club Ravenna ha organizzato un convegno con gli studenti dell’istituto agrario ’Perdisa’ per illustrare l’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sull’agricoltura. ilrestodelcarlino.it

Agricoltura e IA, il digitale avanza - La combinazione di crisi climatiche, pressione sui costi di produzione e richiesta crescente di sostenibilità ha spinto il ... repubblica.it

EVO in Siena 2025 – Il racconto di una giornata che guarda al futuro dell’olivicoltura toscana

Scuola e agricoltura: un nesso strategico (messo a rischio) La scuola non è separata dal mondo agricolo: forma cittadini, consumatori e futuri lavoratori consapevoli. Educazione alimentare, sostenibilità, tutela del territorio, qualità delle produzioni locali pa - facebook.com facebook