Sono 56 aziende ad Artigiano in Fiera la più frequentata fiera del settore in Italia FOTO
Sono 56 le imprese abruzzesi che fino al 14 dicembre accoglieranno i visitatori di Artigiano in Fiera al Padiglione Abruzzo (Fiera Rho – pad. 3), una delle fiere più frequentate del 2025 con una previsione di oltre un milione di turisti. Un altro nutrito risultato portato a casa dalla sinergia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
