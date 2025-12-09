Sono 56 aziende ad Artigiano in Fiera la più frequentata fiera del settore in Italia FOTO

Ilpescara.it | 9 dic 2025

Sono 56 le imprese abruzzesi che fino al 14 dicembre accoglieranno i visitatori di Artigiano in Fiera al Padiglione Abruzzo (Fiera Rho – pad. 3), una delle fiere più frequentate del 2025 con una previsione di oltre un milione di turisti. Un altro nutrito risultato portato a casa dalla sinergia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

