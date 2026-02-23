I Soprano sarebbero sostenitori di Trump? Un protagonista della serie ne è convinto

Michael Imperioli sostiene che molti personaggi dei Soprano potrebbero essere sostenitori di Trump. La sua teoria si basa sul carattere deciso e pragmatic di alcuni protagonisti, che si adatterebbero facilmente alle posizioni dell’attuale presidente. L’attore ha aggiunto che, se la serie fosse stata creata oggi, alcuni di loro avrebbero approvato le scelte politiche di Trump. Questa opinione riflette un’ipotesi su come i personaggi si evolverebbero nel contesto politico odierno.

Ex Serie A, Senderson sicuro: «Milan, farà bene quel giocatore nonostante l’infortunio. Ne sono convinto»Philippe Senderos, ex calciatore di Milan e Arsenal, ha recentemente commentato il rendimento del Milan e del campionato di Serie A.

Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica, l'incontro con Mattarella: «Mi sono commosso pensando a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori»Jovanotti, il cantante Lorenzo Cherubini, ha incontrato il presidente Sergio Mattarella al Quirinale per ricevere il titolo di Commendatore della Repubblica.

