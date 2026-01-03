Ex Serie A Senderson sicuro | Milan farà bene quel giocatore nonostante l’infortunio Ne sono convinto

Philippe Senderos, ex calciatore di Milan e Arsenal, ha recentemente commentato il rendimento del Milan e del campionato di Serie A. Intervenuto al World Sports Summit di Dubai, l’ex difensore svizzero si è mostrato fiducioso riguardo alle potenzialità della squadra, sottolineando come, nonostante gli infortuni, il Milan possa comunque ottenere risultati positivi. La sua analisi offre uno sguardo esperto sulla situazione attuale del calcio italiano.

Disavventura di mercato: ex Serie A scappa prima di firmare - Poco prima di apporre la firma sotto il nuovo contratto, infatti, è scappato ed ha fatto perdere le ... calciomercato.it

