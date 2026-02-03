Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica l' incontro con Mattarella | Mi sono commosso pensando a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori
Jovanotti, il cantante Lorenzo Cherubini, ha incontrato il presidente Sergio Mattarella al Quirinale per ricevere il titolo di Commendatore della Repubblica. Dopo l’incontro, Jovanotti ha scritto sui social di essersi commosso pensando a quanto sarebbero stati felici i suoi genitori. Una giornata che ricorderà a lungo, tra emozioni e soddisfazione personale.
Il cantante ha scelto di raccontare l’incontro e il significato di questo riconoscimento con un lungo messaggio e un video pubblicato sui social, ripercorrendo il suo rapporto con il lavoro, l’idea di «artista», le parole dei suoi genitori e la strada fino a qui. A fare da colonna sonora, ovviamente, Sono un ragazzo fortunato. «Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un “lavoro”, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Jovanotti Mattarella
Jovanotti nominato Commendatore della Repubblica da Mattarella
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto oggi la nomina a Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.
“I miei genitori mi hanno fatto sentire in colpa quando mi sono ritirato, sarebbero dovuti tornare a lavorare”: il racconto di Massimo Orlando
Massimo Orlando, ex calciatore degli anni Novanta, condivide la propria esperienza di ritiro precoce e le difficoltà legate agli infortuni.
Ultime notizie su Jovanotti Mattarella
Argomenti discussi: Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica: È un grande onore; Jovanotti nominato Commendatore della Repubblica: Grande onore; Jovanotti è Commendatore della Repubblica -; Jovanotti e l’abbraccio social da 60mila commenti: Sono diventato Commendatore, questa non me l’aspettavo proprio.
Jovanotti da Mattarella: è stato nominato commendatore della RepubblicaJovanotti è stato nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella ... dire.it
Jovanotti nominato commendatore: Ho chiesto a Mattarella come devo comportarmi ora. VIDEOJovanotti riceve l’onorificenza di Commendatore da Sergio Mattarella al Quirinale. Il video diventa virale: Ho pensato ai miei genitori ... affaritaliani.it
Jovanotti diventa Commendatore, Meloni un angelo. A voi studio. x.com
Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica: «È un grande onore» - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.