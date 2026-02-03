Jovanotti, il cantante Lorenzo Cherubini, ha incontrato il presidente Sergio Mattarella al Quirinale per ricevere il titolo di Commendatore della Repubblica. Dopo l’incontro, Jovanotti ha scritto sui social di essersi commosso pensando a quanto sarebbero stati felici i suoi genitori. Una giornata che ricorderà a lungo, tra emozioni e soddisfazione personale.

Il cantante ha scelto di raccontare l’incontro e il significato di questo riconoscimento con un lungo messaggio e un video pubblicato sui social, ripercorrendo il suo rapporto con il lavoro, l’idea di «artista», le parole dei suoi genitori e la strada fino a qui. A fare da colonna sonora, ovviamente, Sono un ragazzo fortunato. «Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un “lavoro”, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica, l'incontro con Mattarella: «Mi sono commosso pensando a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori»

