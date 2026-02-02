Lunedì 2 febbraio, le partite in programma portano alla ribalta tre campionati diversi. In Serie A, l’Udinese affronta la Roma in uno scontro che potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre in Spagna il Maiorca cerca punti contro il Siviglia. In Inghilterra, il Sunderland aspetta il Burnley in una sfida che si preannuncia combattuta. Solo un grande Maignan ha evitato alla Roma di perdere lo scorso turno, ma questa volta il campo parlerà da sé.

I pronostici di lunedì 2 febbraio, ci sono Udinese-Rp,a di Serie A, Maiorca-Siviglia di Liga e Sunderland-Burnley di Premier League Solo un sontuoso Maignan una settimana fa ha impedito alla Roma di aggiudicarsi lo scontro diretto con il Milan. I capitolini, molto più propositivi rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri, alla fine si sono dovuti accontentare di un punto. A Udine Pellegrini e compagni vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo in campionato (tre vittorie e un pareggio), nonché del settimo successo di fila contro i friulani, parziale in cui la Roma ha sempre segnato almeno due reti a partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

I pronostici di lunedì 2 febbraio: Serie A, Liga e Premier League

