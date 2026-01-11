Ecco i pronostici per le partite di lunedì 12 gennaio, che includono incontri di Serie A, Liga, Saudi Pro League, FA Cup e Coupe de France. La giornata conclude il primo turno del girone di ritorno in Serie A, con Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese. Una panoramica utile per gli appassionati che desiderano analizzare le sfide in programma, considerando i risultati e le statistiche delle squadre coinvolte.

I pronostici di lunedì 12 gennaio, ci sono partite di Serie A, Liga, Saudi Pro League, FA Cup e Coupe de France La prima giornata del girone di ritorno di Serie A si chiude questo lunedì con le ultime due partite in programma: Genoa-Cagliari alle 18:30 e Juventus-Cremonese alle 20:45. La squadra bianconera da quando è arrivato Spalletti come nuovo allenatore ha senza dubbio trovato maggiore continuità di rendimento, e parte favorita contro i grigiorossi che seppur lontani dalla zona retrocessione grazie a un avvio di campionato da top club, sono rimasti senza vittoria in tutte le ultime cinque partite in cui hanno totalizzato appena due punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 12 gennaio: Serie A, Liga, Saudi Pro League, FA Cup e Coupe de France

