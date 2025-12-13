Ucraina e asset russi lo schiaffo di palazzo Chigi al Quirinale | il governo frena sull’uso dei beni congelati Lo strappo tra Meloni e Mattarella che certifica due Italie

Il governo italiano ha scelto di frenare sull’utilizzo degli asset russi congelati in Ucraina, segnando uno strappo evidente con il Quirinale e il presidente Mattarella. Questa decisione mette in luce le divergenze tra Palazzo Chigi e il Quirinale, evidenziando una divisione politica e istituzionale che riflette due visioni differenti dell’Italia in ambito internazionale e interno.

Questa volta lo strappo è avvenuto alla luce del sole. Non dietro le quinte, non nei corridoi del Quirinale, non attraverso le consuete moral suasion informali. Sul dossier più sensibile della politica estera – Ucraina e uso degli asset russi congelati – Sergio Mattarella è rimasto politicamente iso.

