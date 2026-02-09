Giochi della Gioventù Gilda critica il governo | Finanziamenti insufficienti e organizzazione inadeguata Servono più risorse per i docenti di scienze motorie

La Federazione Gilda Unams critica duramente i nuovi Giochi della Gioventù promossi dal governo. Secondo il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana, i finanziamenti sono insufficienti e l’organizzazione lascia molto a desiderare. Castellana chiede più risorse per i docenti di scienze motorie, che devono affrontare un progetto mal strutturato e poco sostenuto. La polemica si alza, mentre il Ministero dell'Istruzione e del Merito insiste sull’importanza di queste iniziative per i ragazzi.

I nuovi Giochi della Gioventù promossi dal governo e definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito rappresentano "l'ennesima soluzione sbagliata ad un problema sempre più impellente", secondo Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams.

