Parma il turismo cresce | nel 2024 416mila arrivi +14,2% e 804mila pernottamenti +10,15%

Nel 2024, Parma registra un aumento dei flussi turistici, con 416 mila arrivi e 804 mila pernottamenti tra gennaio e ottobre, segnando rispettivi +14,2% e +10,15%. I dati dell’Istat evidenziano un trend positivo per il turismo locale, confermando Parma come meta sempre più apprezzata dai visitatori.

I dati diffusi dall'Istat evidenziano come Comune di Parma registri un andamento positivo dei flussi turistici tra gennaio e ottobre, con una crescita significativa sia degli arrivi sia dei pernottamenti rispetto allo stesso arco di tempo nel 2024: gli arrivi complessivi arrivano a quota 416 mila.

