La cura riformista | i miei desideri sono anche miei diritti?

Bergamo. “L’idea che è in me non morirà.” È la frase di Giacomo Matteotti che fa da filo conduttore al terzo incontro del ciclo “ La cura riformista “, che si svolgerà giovedì 4 dicembre alle 17,45 al Centro Culturale NuovoProgetto, in via Zambonate. Obiettivo di questo incontro è quello di delineare alcune condizioni per il recupero di un equilibrio fra desideri, diritti, doveri e socialità, che è il terreno della buona politica. Il dibattito si svolgerà con la partecipazione di Giovanni Cominelli, saggista ed editorialista, da anni impegnato con l’idea di una sinistra riformista di governo, ben diversa dall’ideologia massimalista dell’attuale sinistra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

