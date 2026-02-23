ho dato spazio a chi gioca meno ora monza

La Cucine Lube Civitanova ha vinto contro Cisterna Volley, dopo aver dominato i primi due set. La squadra ha perso ritmo nei parziali centrali, ma nel tie-break ha ritrovato energia grazie all’ingresso di Kukartsev. La partita si è giocata in un clima di grande intensità, con punti decisivi nel finale. La vittoria ha premiato la capacità di reagire e di adattarsi alle fasi più complesse del match.

La Cucine Lube Civitanova espugna il campo della Cisterna Volley dominando i primi due set, perdendo ritmo nei parziali centrali ma ritrovando energia nel tie-break, grazie soprattutto all’ingresso decisivo di Kukartsev. La Lube parte forte e impone subito il proprio ritmo. Servizio incisivo, attacco ordinato e difesa attenta permettono di mantenere il controllo del gioco e di portarsi avanti senza difficoltà. Il post gara di Giampaolo Medei, allenatore di Civitanova, parte proprio da questo aspetto: "Abbiamo interpretato molto bene la prima parte del match e il riferimento è naturalmente ai primi due parziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

