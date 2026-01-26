Luciano Spalletti ha commentato a Rai Sport la vittoria sul Napoli, sottolineando l'importanza dei giocatori in panchina pronti a dimostrare il proprio valore. Il tecnico ha evidenziato che alcuni calciatori con qualità importanti non hanno ancora avuto l’opportunità di esprimersi pienamente, ma intende far loro vedere le proprie reazioni e il proprio impegno. Un intervento che mette in luce la volontà di valorizzare tutta la rosa.

Luciano Spalletti ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sul Napoli di ieri, citando anche i calciatori della panchina che sono pronti a far vedere il proprio valore. Luciano Spalletti ha parlato a Rai Sport dopo il successo di ieri della sua Juve sul Napoli per 3-0. Vediamo insieme che cosa ha detto il tecnico di Certaldo. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE SULLA VITTORIA – «E’ la vittoria della consapevolezza, un bello stimolo, perché poi è con quella lì che andrai a collocarti in un livello o in una classifica di qualsiasi cosa tu voglia parlare, è l’essere convinto di avere delle potenzialità, metterle a disposizione di quello che è il tuo lavoro, per vedere che valore hai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Rai Sport esce allo scoperto: «Fuori ho giocatori forti a cui non ho dato spazio, ma gli farò vedere che reazioni hanno»

