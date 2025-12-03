Ranocchia commenta le scelte di Chivu | Giusto dare spazio a chi gioca meno sono molto contento di vedere quel giocatore tra i titolari

Inter News 24 L’ex capitano e difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, commenta così le scelte di formazione di Chivu contro il Venezia in Coppa Italia. Intervenuto dagli studi di Sport Mediaset, l’ex difensore e capitano dei nerazzurri, Andrea Ranocchia, ha commentato così le scelte di formazione e il turnover attuato da Cristian Chivu per Inter Venezia di Coppa Italia. PAROLE – « Giusto dare spazio ad altri calciatori. Sono molto contento di vedere in campo Diouf da titolare, perché è un ragazzo che sta facendo bene ed è uno di quelli che mi ha stupito di più. Giusto che l’Inter cambi e che dia fiducia ai ragazzi che giocano meno, se non lo fai in queste partite magari non potrai farlo in avanti ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranocchia commenta le scelte di Chivu: «Giusto dare spazio a chi gioca meno, sono molto contento di vedere quel giocatore tra i titolari»

