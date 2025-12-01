Hiv infettivologa Mazzotta | Con PrEP long acting aderenza superiore al 95%

"I dati della prima coorte europea sul cabotegravir PrEP portati alla conferenza Eacs", la conferenza sull'Hiv della European Aids Clinical Society, "hanno dimostrato che con la somministrazione ogni 2 mesi l'aderenza è stata superiore al 95%". Così l'infettivologa Valentina Mazzotta dell'Uoc Immunodeficienze virali presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Irccs .

