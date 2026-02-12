Heineken | 6000 esuberi globali per investire in digitalizzazione e ottimizzare la produzione di birra

Heineken licenzia 6.000 dipendenti in tutto il mondo. La multinazionale della birra punta a investire nella digitalizzazione e a migliorare i processi di produzione. La notizia ha colpito molte persone, soprattutto tra chi lavora nelle fabbriche e negli uffici. L’azienda spiega che questa mossa serve a rendere più efficiente il settore e ad adattarsi ai cambiamenti del mercato. Nei prossimi mesi, molti lavoratori potrebbero trovarsi senza lavoro, mentre l’azienda si concentra sull’innovazione tecnologica.

Heineken Taglia 6.000 Posti di Lavoro: La Digitalizzazione Ridisegna il Futuro del Settore Birrario. Heineken ha annunciato un piano di ristrutturazione globale che prevede la riduzione di 6.000 posti di lavoro nei prossimi due anni. La decisione, motivata da un calo delle vendite in Europa e America e dalla necessità di accelerare la digitalizzazione, segna una svolta per il colosso della birra e riflette le sfide che l'intero settore sta affrontando. Una Riorganizzazione Profonda e Immediata. La multinazionale olandese punta a realizzare risparmi annuali per circa 500 milioni di euro attraverso questa profonda riorganizzazione.

