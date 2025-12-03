Arrestata una 38enne a Casavatore con hashish e denaro contante destinati allo spaccio
Casavatore, arrestata 38enne con 30 grammi di hashish e 330 euro sospetti. A Casavatore i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio F.R., 38enne del posto già nota alle forze dell’ordine. I carabinieri – impegnati in un servizio anti droga – hanno fermato la donna e l’hanno controllata. Perquisita, è stata trovata in possesso di quasi 30 grammi di hashish già pronta per essere venduta e di 330 euro in contanti ritenuti provento del reato. Droga e denaro sono stati sequestrati L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
NEONATA PARTORITA NEL WATER: È IN CONDIZIONI DISPERATE. ARRESTATA LA MADRE 38ENNE, ERA SOTTO EFFETTO DEL CRAK È stata fermata con l'accusa di tentato infanticidio la donna di 38 anni che nella sera di lunedì 24 novembr - facebook.com Vai su Facebook
Rapina impropria, 38enne arrestato dai carabinieri di Chiavari buff.ly/TELMMS1 Vai su X
Casavatore, lancia un astuccio con all'interno hashish sotto un'auto: arrestato - L’uomo è stato notato in via Gian Battista Vico, zona popolare già nota per episodi di spaccio. Scrive ilmattino.it
Mezzo etto di hashish in casa, arrestata una coppia alle Pianazze - Dopo la direttissima, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria La Spezia, 17 novembre 2025 – Sabato sera i carabinieri del Nucleo ... Secondo lanazione.it