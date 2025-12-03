Casavatore, arrestata 38enne con 30 grammi di hashish e 330 euro sospetti. A Casavatore i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio F.R., 38enne del posto già nota alle forze dell’ordine. I carabinieri – impegnati in un servizio anti droga – hanno fermato la donna e l’hanno controllata. Perquisita, è stata trovata in possesso di quasi 30 grammi di hashish già pronta per essere venduta e di 330 euro in contanti ritenuti provento del reato. Droga e denaro sono stati sequestrati L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Arrestata una 38enne a Casavatore con hashish e denaro contante, destinati allo spaccio