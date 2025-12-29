Arrestato il rapinatore con l' accetta che terrorizzava Ostia I video dei colpi virali sul web

È stato arrestato il sospettato responsabile delle recenti rapine a Ostia, durante le quali ha minacciato con un'accetta esercizi commerciali locali. Le immagini delle rapine, diffuse sui social, avevano attirato l'attenzione della comunità e delle forze dell'ordine. L'arresto rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza nella zona e per ridurre il rischio di ulteriori episodi criminali.

