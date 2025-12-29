Arrestato il rapinatore con l' accetta che terrorizzava Ostia I video dei colpi virali sul web
È stato arrestato il sospettato responsabile delle recenti rapine a Ostia, durante le quali ha minacciato con un'accetta esercizi commerciali locali. Le immagini delle rapine, diffuse sui social, avevano attirato l'attenzione della comunità e delle forze dell'ordine. L'arresto rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza nella zona e per ridurre il rischio di ulteriori episodi criminali.
Era diventato l'incubo dei negozianti a Ostia. Un rapinatore solitario, armato d'ascia, che aveva colpito in una pizzeria e in un bar. Protagonista un 50enne romano, arrestato dalle forze dell'ordine.Rapinatore con l'accetta a OstiaAccetta in mano, il volto coperto di volta in volta dal cappuccio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
