Alcol e droga alla guida | otto persone denunciate
Otto persone denunciate nel corso degli intensi controlli messi in atto negli ultimi giorni dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa. Le infrazioni contestate spaziano dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, fino al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Ragazza di 22 anni stuprata dal branco: la serata tra "amici" con alcol e droga, poi l'hanno violentata a turno
Tragico incidente stradale a Rosarno, coniugi morti sul colpo: 54enne positivo a droga e alcol, arrestato
Alcol e droga alla guida, la polizia decurta 50 punti patente in una notte
Continui episodi di droga, abuso di alcol e rissa: discoteca chiude i battenti per 45 giorni --> https://www.nordest24.it/padova-discoteca-chiusa-45-giorni-questura-sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
Guida sicura e stop droga. Lotta ad alcol e spaccio. Un arresto e otto denunce - Sulle strade sei fermati al volante dell’auto ubriachi e due alterati da sostanze. Come scrive lanazione.it
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com