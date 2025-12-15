Guida in stato di ebbrezza e sotto l' effetto di stupefacenti | denunciate sei persone

Nell'ultima settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno effettuato controlli stradali che hanno portato alla denuncia di sei persone per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, e una persona per porto di oggetti atti ad offendere. Gli interventi rientrano nell’attività di prevenzione e sicurezza stradale condotta dalle forze dell’ordine.

