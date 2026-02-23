Guerra Ucraina Russia | quando è iniziata quanti sono i morti e chi sta vincendo Il punto dopo 1.500 giorni

Il conflitto tra Ucraina e Russia, iniziato il 24 febbraio 2022, ha causato oltre 20.000 vittime civili e militari, tra distruzioni e paura costante. Le operazioni si concentrano ora su avanzamenti di truppe e attacchi con droni e sistemi satellitari, mentre le forze si affrontano in combattimenti che durano da anni. La situazione rimane tesa, con il fronte che si muove lentamente ma in modo continuo. La guerra continua a creare tensione in tutta la regione.

Roma, 23 febbraio 2026 – Il doppio volto della guerra in Ucraina dopo quattro anni e quasi 1.500 giorni di combattimenti si gioca su un confronto di logoramento nelle trincee o casa per casa nelle campagne del Donbass, e su una sfida fatta di tecnologia, droni e sistemi satellitari. Gli ultimi mesi di conflitto da parte della Russia si sono concentrati sugli obiettivi delle fonti di energia per mettere in ginocchio la popolazione civile, mentre gli ucraini puntano, con più difficoltà, a depositi di carburante e di rifornimenti del nemico. Ma entrambi gli schieramenti in questa fase per risparmiare vite umane utilizzano l’arma ormai entrata a far parte delle strategie di ogni esercito in pace e in guerra: i droni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

