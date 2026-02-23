Banca Mondiale per la ricostruzione dell’Ucraina servono 588 miliardi

La Banca Mondiale ha stimato che sono necessari 588 miliardi di euro per ricostruire l’Ucraina, a causa dei danni causati dal conflitto in corso. Il rapporto, redatto in collaborazione con le autorità ucraine, l’Onu e la Commissione europea, evidenzia le vaste esigenze di riparazione delle infrastrutture e di sostegno alle comunità colpite. La cifra rappresenta un’aspettativa reale delle risorse finanziarie richieste per il rilancio del paese.

Lo ha dichiarato la Banca Mondiale in un rapporto pubblicato congiuntamente con il governo ucraino, Onu e Commissione Ue. Ucraina, Banca Mondiale: per la ricostruzione servono 588 miliardi. Italia in prima filaLa Banca Mondiale stima che l'Ucraina avrà bisogno di circa 588 miliardi di dollari per ricostruire le aree danneggiate, una cifra che rappresenta quasi il triplo del Pil previsto nel 2025. Documento UE: '800 miliardi per la ricostruzione dell'Ucraina'La Commissione Europea ha pubblicato il documento intitolato (ANSA-AFP) - KIEV, 23 FEB - L'Ucraina ha bisogno di 588 miliardi di dollari per la ricostruzione, una cifra quasi tre volte superiore alla produzione economica annuale del Paese: lo ha dichiarato la Banca Mondiale in un rapporto pubblicato congiuntamente con il governo ucraino, Onu e Commissione Ue. La Banca Mondiale stima che per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra servano 588 miliardi di dollari, con forti ripercussioni su infrastrutture ed economia.