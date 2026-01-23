ItinerDante | siamo inferno un' esperienza immersiva al Cerulli

ItinerDante: Siamo Inferno è un’esperienza immersiva che permette di esplorare l’Inferno di Dante in modo coinvolgente e rispettoso. L’evento si terrà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21 presso l’auditorium Cerulli, a Pescara. Un’occasione per conoscere più da vicino il viaggio attraverso i tre regni dell’aldilà, attraverso un percorso studiato per coinvolgere i visitatori in modo autentico e riflessivo.

Un viaggio dentro l'inferno, per viverlo sulla pelle. "ItinerDante: Siamo Inferno" arriva a Pescara venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21, all'auditorium Cerulli. Una performance teatrale costruita come esperienza emotiva e immersiva, capace di arrivare dritto al cuore della poesia e dello.

