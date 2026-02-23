Guarda lassù | Zaynab Dosso non ha capito sono le altre a mostrare all'azzurra cosa ha appena fatto
Zaynab Dosso ha stabilito un nuovo record sui 60 metri indoor con un tempo di 6,99 secondi, attirando l’attenzione degli esperti di atletica. La sua performance sorprende perché ha battuto il precedente record nazionale, grazie a uno scatto rapido e una partenza potente. Gli altri atleti si sono accorti subito della sua energia e hanno seguito il suo esempio. La gara si è conclusa con una vittoria netta e un risultato che farà parlare a lungo.
Grandissima impresa di Zaynab Dosso sui 60 metri indoor, il tempo di 6''99 la colloca nella storia della velocità. La 26enne emiliana non aveva capito la portata di quello che aveva fatto: sono state le altre concorrenti a indicarle il tabellone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cosa ha fatto l’invasore di Juventus-Udinese: quello che la regia ha deciso di non mostrare
Morte Davide Borgione, l’automobilista che lo ha travolto: “L’ho visto andare a zig-zag, poi ho sentito un dosso”L’automobilista che ha investito Davide Borgione ha raccontato di non aver visto il ragazzo in bicicletta andare a zig-zag.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
CLAMOROSA ZAYNAB DOSSO!!! L'Azzurra vince la tappa del World Indoor Tour di Torun abbattendo il muro dei 7 secondi. Un 6.99 che ritocca il suo stesso record sui 60 metri piani femminile, ribadendo ancora una volta di essere l'italiana più veloce di semp - facebook.com facebook
Zaynab Dosso sotto i 7 secondi: “Non mi aspettavo questo tempo. Sono pronta per andare forte ai Mondiali…” - x.com