Guarda lassù | Zaynab Dosso non ha capito sono le altre a mostrare all'azzurra cosa ha appena fatto

Zaynab Dosso ha stabilito un nuovo record sui 60 metri indoor con un tempo di 6,99 secondi, attirando l’attenzione degli esperti di atletica. La sua performance sorprende perché ha battuto il precedente record nazionale, grazie a uno scatto rapido e una partenza potente. Gli altri atleti si sono accorti subito della sua energia e hanno seguito il suo esempio. La gara si è conclusa con una vittoria netta e un risultato che farà parlare a lungo.