rockstar e il povero fan malato resta il fatto che per giocare a gta vi bisogna quasi terminali

In un mondo in cui i giochi più recenti richiedono hardware sempre più potente, molte persone si interrogano sul valore e sull’accessibilità delle esperienze digitali. La storia di un’amicizia tra un appassionato e un malato mette in luce il contrasto tra desiderio di partecipare e le barriere tecnologiche, sollevando domande sulla reale portata di intrattenimento e inclusione nel panorama videoludico attuale.

«Zyo, tu hai avuto due tumori, ora tutto ok ma pensa che valga?» dico al mio migliore amico. «No, non vale». «E la mia depressione, gli antidepressivi, i farmaci per il colesterolo, per la pressione, i triptani per il mal di testa, se gli mando la mia cartella clinica?». «No, non basta dice» Zyo. Stiamo parlando di questo perché ultimi giorni sta circolando sui media internazionali e sulle principali testate di settore, una storia che dice molto più del semplice mondo dei videogiochi. Rockstar Games, lo studio che sta sviluppando Grand Theft Auto VI, avrebbe concesso, o starebbe per concedere, a un fan gravemente malato di cancro la possibilità di provare il gioco in anteprima, prima dell’uscita ufficiale prevista per novembre 2026 (e di cui, visti i rimandi, non siamo neppure così sicuri). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Recenti voci online suggeriscono che Rockstar Games abbia offerto a un fan malato terminale l'opportunità di provare una versione in sviluppo di GTA 6.

