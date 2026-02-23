Graduatorie provinciali supplenti domande al via il 23 febbraio | requisiti e scadenza

Il Ministero ha aperto le iscrizioni alle Graduatorie provinciali supplenti (Gps) il 23 febbraio, causa dell’esigenza di aggiornare le liste per il biennio 2026-2028. Le domande si possono presentare online fino alla scadenza prevista, e i requisiti richiesti sono stati pubblicati insieme alle istruzioni. Questa procedura permette ai docenti di concorrere per le supplenze temporanee nelle scuole statali. La piattaforma dedicata rimane aperta fino alla data limite indicata.

Parte ufficialmente lunedì 23 febbraio l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) per il biennio 2026-2028, lo strumento principale attraverso cui ogni anno vengono assegnati incarichi a tempo determinato ai docenti per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. La procedura interessa sia chi intende inserirsi per la prima volta sia chi è già presente nelle Gps e deve aggiornare o confermare la propria posizione. Gps 2026, chi può fare domanda ed entro quando. Il ministero dell’Istruzione ha fissato la finestra per la presentazione delle domande dalle 12 del 23 febbraio alle 23:59 del 16 marzo 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Supplenze scuola, lunedì 23 febbraio al via l’aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provincialiIl 23 febbraio partirà la procedura di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze scolastiche.

Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domandaParte oggi, 23 febbraio, l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028. Le Gps sono elenchi provinciali a validità biennale utilizzati dal minist ... tg24.sky.it

Graduatorie GPS 2026/28 aperte: Docenti.it ti guida (punteggio, provincia, domanda)Si parte con l’aggiornamento GPS dal 23 febbraio 2026 alle ore 12:00. Si apre la finestra per presentare l’istanza di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), valide per il ... orizzontescuola.it

Domanda di partecipazione alle Graduatorie provinciali e di istituto (GPS) per il biennio 2026/28 con titolo estero. Le indicazioni. E' possibile presentare domanda nel periodo 23 febbraio ore 12 - 16 marzo ore 23.59. x.com