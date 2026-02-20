Supplenze scuola lunedì 23 febbraio al via l’aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali

Il 23 febbraio partirà la procedura di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze scolastiche. La scelta di anticipare le operazioni riguarda migliaia di insegnanti e aspiranti docenti che cercano incarichi a breve termine. In questa fase, si procederà alla revisione dei punteggi e all’inserimento di nuovi candidati. La novità coinvolge tutte le regioni italiane e mira a garantire una maggiore rapidità nelle assegnazioni.

La comunicazione del Ministero trasmessa alle organizzazioni sindacali, ventidue giorni a disposizione dei docenti per la presentazione delle domande Supplenze scuola, al via il 23 febbraio l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali. Una procedura anticipata che interessa aspiranti docenti e docenti precari di tutta Italia. Le Gps saranno utilizzate per supplenze annuali con scadenza al 31 agosto e per supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Contestualmente – si specifica - verranno aggiornate anche le graduatorie di istituto per le supplenze brevi e temporanee.