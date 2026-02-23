graded holding e white summit capital annunciano la partnership per supportare la crescita di grastim

La collaborazione tra Graded Holding e White Summit Capital deriva dall’obiettivo di rafforzare la crescita di Grastim. Il progetto punta a potenziare le operazioni di una delle piattaforme di generazione distribuita più consolidate in Italia. Con il supporto del CEO Gianfranco Milani, del Presidente Vito Grassi e di un team di circa 50 professionisti, l’azienda intende espandere la propria presenza nel settore energetico. La partnership mira a sviluppare nuove opportunità di investimento nel settore.

L’operazione rappresenta il primo investimento diretto in Italia per WSC DIF-II. Il settore della generazione distribuita in Italia è in forte sviluppo e il crescente impegno da parte delle aziende industriali sulle strategie di decarbonizzazione offre a Grastim importanti opportunità di crescita. Sotto la guida del CEO Gianfranco Milani e del Presidente Vito Grassi, e grazie a un team di circa 50 professionisti, Grastim negli ultimi venti anni ha saputo costruire una delle piattaforme di generazione distribuita più solide nel panorama italiano. La società serve grandi gruppi industriali multinazionali attraverso un modello integrato asset-backed e offre servizi di progettazione, finanziamento diretto, costruzione e gestione completa di impianti su misura dei clienti. 🔗 Leggi su 2anews.it

