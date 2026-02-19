SWI Capital Holding Ltd lists on Euronext Amsterdam

SWI Capital Holding Ltd., la società madre di SWI Group, ha deciso di quotarsi a Euronext Amsterdam, causando una crescita della sua visibilità internazionale. La società ha scelto di mettere in vendita tutte le proprie azioni, con l’obiettivo di raccogliere fondi e rafforzare la sua presenza nel settore. La quotazione si svolge oggi, e le azioni saranno scambiate con il simbolo

AMSTERDAM, Feb. 19, 2026 PRNewswire -- SWI Capital Holding Ltd., ('SWI') the holding company of SWI Group, will today list 100% of its shares on Euronext Amsterdam under the ticker symbol "SWICH". As a combined holding company, SWI Group has a global presence and employs over 280 employees located in 26 offices across 18 countries. SWI Group operates as a global investment conglomerate with long-term holdings across multiple verticals, including digital infrastructure, real estate, financial institutions, hedge funds, and alternative investments, including sports and entertainment, fintech and other disruptive sectors.