Forza Italia Agrigento capitale del tesseramento | oltre 10 mila iscritti e provincia tra le più forti a livello nazionale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Agrigento il tesseramento 2025 di Forza Italia non è stato solo una formalità interna, ma una prova di forza politica. Secondo le prime stime, la provincia avrebbe superato le 10 mila tessere collocandosi tra le realtà più forti dell’isola e contribuendo in modo decisivo al boom siciliano che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

