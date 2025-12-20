Forza Italia Agrigento capitale del tesseramento | oltre 10 mila iscritti e provincia tra le più forti a livello nazionale
Ad Agrigento il tesseramento 2025 di Forza Italia non è stato solo una formalità interna, ma una prova di forza politica. Secondo le prime stime, la provincia avrebbe superato le 10 mila tessere collocandosi tra le realtà più forti dell’isola e contribuendo in modo decisivo al boom siciliano che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Forza Italia guarda al futuro senza steccati e con la porta aperta a nuovi protagonisti. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in un’intervista ha voluto chiarire la sua posizione alla guida del partito, respingendo l’idea - facebook.com facebook
