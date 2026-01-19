Il Gorima Trepuzzi espugna Trani | vittoria e secondo posto blindato

Il Gorima Trepuzzi ha iniziato il 2026 con una vittoria importante in trasferta contro i Draghi BAT a Trani, con il punteggio di 12-26. Questo risultato consente alla squadra di consolidare il secondo posto in classifica, segnando un avvio positivo per la stagione del rugby salentino. La prestazione dimostra determinazione e solidità, elementi fondamentali per proseguire nel cammino competitivo.

TRANI – Il 2026 del rugby salentino si apre nel migliore dei modi. Il Gorima Trepuzzi inizia l’anno nuovo con una prova di forza, superando i Draghi BAT sul difficile campo di Trani con il punteggio di 12-26. Una vittoria pesante che permette ai giallorossi di chiudere il girone d’andata in.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

